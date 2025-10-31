1984 di George Orwell | il monito eterno contro il controllo la manipolazione e la fine del pensiero libero

Puntomagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Grande Fratello alla società digitale: il romanzo di Orwell come specchio inquietante del nostro presente, tra sorveglianza, linguaggio semplificato e verità riscritte.. Oggi, quando si parla di Grande Fratello, la mente va subito alla trasmissione TV in cui i concorrenti, chiusi in una casa ed isolati dal mondo esterno, sono sotto stretta sorveglianza ventiquattr’ore al giorno. Il titolo di questa trasmissione, però, riprende un misterioso personaggio fittizio del romanzo distopico di un grande scrittore del Novecento, George Orwell, che lo aveva reso una sorta di superuomo o dio, che tutto vedeva, ma che nessuno aveva mai conosciuto di persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

