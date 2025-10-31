1° Novembre 2025 | Ognissanti festa tra memoria e identità Made in Italy
Il 1° novembre 2025 non rappresenterà soltanto un giorno rosso sul calendario (per quasi tutti gli italiani ghiotta occasione per un po’ di relax o un viaggio “easy”), bensì un momento di raccoglimento, di memoria collettiva e identità italiana. Si va alla riscoperta delle radici spirituali e culturali che attraversano il Bel Paese da nord a sud. La Festa di Ognissanti, celebrata ogni anno in questa data, affonda le sue origini nel cuore della tradizione cristiana. Si mixa profondamente con il tessuto sociale e antropologico dell’Italia. Nel 2025 (il 1° novembre 2025) questa ricorrenza assume un significato ancora più speciale e identitario, in un’epoca in cui il bisogno di senso, comunità e identità si fa sempre più urgente. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Altre letture consigliate
In occasione della Festa di Ognissanti, il 1 novembre il MLAC resterà chiuso. Vi invitiamo a venirci a trovare la settimana successiva, che sarà l’ultima disponibile per visitare “From the Home to the Planet”, il dialogo tra Mother Art Collective ed Elena Colo - facebook.com Vai su Facebook
Le sagre e gli eventi da non perdere per il Ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 - Dal cioccolato alle castagne, dalla Strazzata alla Ciuìga, le migliori sagre gastronomiche del fine settimana, con prodotti tipici dei luoghi più ameni d’Italia. Da siviaggia.it
Pensione di novembre 2025 più bassa per i conguagli, il calendario dei pagamenti - In arrivo la pensione di novembre 2025: quali sono le date dei pagamenti? Da quifinanza.it
Ponte Ognissanti, supermercati aperti in Toscana: ecco dove fare la spesa il 1° novembre - La maggior parte dei punti vendita resterà aperta anche nel giorno festivo, con orari regolari o leggermente ridotti ... Segnala lanazione.it