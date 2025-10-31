Il 1° novembre 2025 non rappresenterà soltanto un giorno rosso sul calendario (per quasi tutti gli italiani ghiotta occasione per un po’ di relax o un viaggio “easy”), bensì un momento di raccoglimento, di memoria collettiva e identità italiana. Si va alla riscoperta delle radici spirituali e culturali che attraversano il Bel Paese da nord a sud. La Festa di Ognissanti, celebrata ogni anno in questa data, affonda le sue origini nel cuore della tradizione cristiana. Si mixa profondamente con il tessuto sociale e antropologico dell’Italia. Nel 2025 (il 1° novembre 2025) questa ricorrenza assume un significato ancora più speciale e identitario, in un’epoca in cui il bisogno di senso, comunità e identità si fa sempre più urgente. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - 1° Novembre 2025: Ognissanti festa tra memoria e identità Made in Italy