Ztl Fascia Verde Gualtieri proroga i divieti anti-smog fino a ottobre 2026

Roma, 30 ottobre 2025 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che disciplina il divieto di accesso e circolazione ai veicoli nell’area Ztl “fascia verde”. Le limitazioni ad alcune categorie di veicoli più inquinanti resteranno in vigore dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali. Il provvedimento rientra nel piano per il miglioramento della qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti, in attuazione degli impegni assunti con la Regione Lazio e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it