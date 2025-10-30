Ztl fascia verde Gualtieri firma l' ordinanza con divieti e deroghe | tutte le informazioni
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza 145 del 30 ottobre 2025 nella quale si stabiliscono i divieti della circolazione dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026 nell’area coincidente con la Ztl fascia verde.Ordinanza per la Ztl fascia verdeL'azione amministrativa è dettata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Roma #viabilità Fascia Verde: i divieti restano quelli già in atto. Rinnovata l'ordinanza. Lo stop è per le auto benzina fino a Euro 2 e diesel sino a Euro 3 - X Vai su X
Roma, salvi i diesel Euro 4 e 5: nuove misure per la ZTL Fascia Verde - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Ztl Fascia Verde: chi non potrà più circolare e quando - Gualtieri firma l'ordinanza: dal 1 novembre scattano le nuove regole del traffico. Da rainews.it
Roma, il Sindaco Gualtieri firma una nuova ordinanza: stop fino ad ottobre 2026 per alcuni categorie di veicoli - Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che disciplina il divieto di accesso e circolazione ai veicoli nell’area Ztl “Fascia verde”. Lo riporta lanotiziaoggi.it
Ztl Fascia Verde, la Regione Lazio salva definitivamente i diesel euro 4 e 5 - Approvata una delibera che sancisce il via libera ai veicoli più inquinanti, altrimenti esclusi dall'accesso a partire dal 1° novembre. Secondo romatoday.it