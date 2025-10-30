zortea due punti persi siamo stati sterili

A fine partite il Bologna non cerca scuse. A parlare dopo il primo pareggio interno stagionale che rompe una striscia di tre vittorie consecutive al Dall’Ara è Nadir Zortea e il terzino rossoblù etichetta prestazione e risultato come un mezzo passo falso. Anzi, qualcosa di più: "Inutile girarci attorno, sono due punti persi. Per noi oggi c’era un solo risultato: la vittoria. Non è arrivata e non possiamo essere soddisfatti". Avrebbe voluto e aveva immaginato una vittoria di rabbia, dopo Firenze. E anche quella partita pesa nella testa e nell’analisi della gara con il Torino: "L’ultima partita di Firenze ci aveva lasciato tanto amaro in bocca, anche perché quella gara fino a quando eravamo in parità numerica l’avevamo dominata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

