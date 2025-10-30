Zola | A Pisa nel 1991 Maradona indossò la 9 per fammi giocare con la numero 10
Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni. Per celebrare il suo compleanno e onorarne la memoria, l’Associazione Napoli Legends ha realizzato una speciale raccolta di auguri e ricordi, alla quale hanno partecipato molti ex compagni di squadra dell’argentino. Tra questi, il leggendario Gianfranco Zola. Il messaggio di Zola. «Questo piccolo messaggio è per ricordare il compleanno di un carissimo amico e di una grandissima persona che per me è stata molto importante, Diego Maradona. Mi hanno chiesto di raccontare un aneddoto, e quello che mi è venuto subito in mente è quando giocammo a Pisa, nel febbraio del 1991: Diego volle indossare la maglia numero 9, lasciandomi la possibilità di giocare con la numero 10. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
