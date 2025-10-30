Zazzaroni | Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti Bocche da fuochino

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e direttore del 'Corriere dello Sport', attraverso i propri canali social ha espresso perplessità sul reparto offensivo del Milan di Massimiliano Allegri. Le sue parole, un pizzico ironiche, non lasciano dubbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

zazzaroni sospetto che il milan abbia un problemone con gli attaccanti bocche da fuochino

© Pianetamilan.it - Zazzaroni: “Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti. Bocche da fuochino”

