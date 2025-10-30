Zanardi Fdi | Disservizi nel rinnovo pass Ztl occorre risolvere

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025

Gloria Zanardi, consigliere comunale FdI, ha presentato un’interrogazione urgente all’amministrazione per chiedere chiarimenti ed un intervento tempestivo presso Gps per risolvere il disservizio nel rilascio dei pass per la Ztl. «Mi sono giunte diverse segnalazioni in ordine a problemi relativi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

