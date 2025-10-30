Zanardi Fdi | Disservizi nel rinnovo pass Ztl occorre risolvere
Gloria Zanardi, consigliere comunale FdI, ha presentato un’interrogazione urgente all’amministrazione per chiedere chiarimenti ed un intervento tempestivo presso Gps per risolvere il disservizio nel rilascio dei pass per la Ztl. «Mi sono giunte diverse segnalazioni in ordine a problemi relativi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
?SCIOPERO CONTARINA E MOM- 3 OTTOBRE 2025 ? Si informa la cittadinanza che, a causa dello sciopero indetto da Contarina SpA per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025, potrebbero verificarsi disservizi o la mancata raccolta dei rifiuti. ATTENZIO - facebook.com Vai su Facebook
Zanardi (Fdi): «Disservizi nel rinnovo pass Ztl, occorre risolvere» - «I cittadini si trovano davanti a un sistema che non funziona come dovrebbe, con tempi lunghi, mancate comunicazioni e procedure che si annullano automaticamente senza alcun avviso» ... Segnala ilpiacenza.it