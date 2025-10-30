Zalewski sta con Emily Pallini ex del suo migliore amico | cosa sappiamo sul gossip dietro allo striscione a Roma

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo striscione esposto davanti al Colosseo contro Zalewski fa riferimento al gossip che lo vede coinvolto. Il calciatore dell'Atalanta, stando ai rumors, avrebbe iniziato una storia d'amore con Emily Pallini, ex del suo migliore amico Ludwig. Cosa sappiamo sul gossip che ha scatenato i tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

