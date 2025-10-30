Zaia si smarca da Salvini | La Corte dei conti sul Ponte? Il tema va affrontato da un punto di vista tecnico-legale

"La decisione della Corte dei conti sul Ponte? Il tema va affrontato da un punto di vista tecnico e legale". Il presidente del Veneto Luca Zaia si smarca da Matteo Salvini (e da Giorgia Meloni) che ha parlato invece di "scelta politica", di invasione di campo da parte dei giudici. Ieri il vicepremier leghista aveva difeso l'opera che vuole collegare Calabria e Sicilia anche durante il question time alla Camera: "Andremo avanti". "È fondamentale dire che si vada avanti", ha detto davanti alla Camera a Roma, in attesa di entrare al Consiglio federale del Carroccio, in programma oggi. Vertice che con tutte le probabilità non vedrà la partecipazione di Salvini, occupato in un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi proprio riguardo al Ponte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zaia si smarca da Salvini: "La Corte dei conti sul Ponte? Il tema va affrontato da un punto di vista tecnico-legale"

