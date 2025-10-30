YouTube introduce l’upscaling automatico con IA per i video in bassa risoluzione

Dday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto ciò che è sotto i 1080p sarà upscalato, in futuro anche fino a 4K. Si può comunque scegliere di disattivare la funzione. 🔗 Leggi su Dday.it

youtube introduce l8217upscaling automatico con ia per i video in bassa risoluzione

© Dday.it - YouTube introduce l’upscaling automatico con IA per i video in bassa risoluzione

