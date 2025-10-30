Yildiz Juve il turco ha gli ingredienti del campione e lo fa vedere contro l’Udinese La sua pagella non lascia dubbi | ecco il vero Kenan Il voto

Yildiz Juve, il turco ha gli ingredienti del campione: il voto e la pagella dell’attaccante bianconero dopo l’udinese. Una prestazione da leader, nonostante la giovane età. Kenan Yildiz è stato uno dei protagonisti indiscussi nella vittoria della Juventus contro l’ Udinese, e le pagelle del giorno dopo confermano le ottime impressioni avute sul campo. In particolare, l’analisi proveniente dal quotidiano Tuttosport assegna al talento turco un rotondo 7 in pagella. Un voto alto, motivato da una partita giocata a tutto campo, andando ben oltre i semplici compiti offensivi richiesti dalla sua posizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il turco ha gli ingredienti del campione e lo fa vedere contro l’Udinese. La sua pagella non lascia dubbi: ecco il vero Kenan. Il voto

