Yildiz Juve Brambilla elogia il 10 dopo averlo visto crescere | Il talento è sopra la media indossare questa maglia pesa ma lo sta facendo alla grande
Yildiz Juve, Brambilla elogia il 10 dopo averlo visto crescere: tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa. Una vittoria per scacciare la crisi, tre punti per ritrovare il sorriso. Ma la serata di Juventus-Udinese (vinta 3-1) non è stata la prima panchina vincente di Massimo Brambilla alla guida della prima squadra. È stata anche l’ennesima conferma del talento cristallino di Kenan Yildiz. Il gioiello turco ha chiuso la partita procurandosi e trasformando con freddezza glaciale il rigore del 3-1, ma è stata tutta la sua prestazione a convincere il tecnico, che lo conosce bene dai tempi della Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
