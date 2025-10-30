Xi | sviluppo Cina come il Maga di Trump
4.15 "Lo sviluppo della Cina va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America". Così il presidente cinese Xi Jinping nell'incontro con Trump in Corea del sud. Il leader cinese ha aggiunto di essere "pronto a continuare a lavorare con Trump per costruire una solida base per i rapporti bilaterali" e a "creare un'atmosfera favorevole allo sviluppo di entrambi i paesi". Xi poi ha elogiato Trump: "Apprezzo il tuo grande contributo al recente cessate il fuoco a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
