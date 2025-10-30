Xi | sviluppo Cina come il Maga di Trump

Servizitelevideo.rai.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

4.15 "Lo sviluppo della Cina va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America". Così il presidente cinese Xi Jinping nell'incontro con Trump in Corea del sud. Il leader cinese ha aggiunto di essere "pronto a continuare a lavorare con Trump per costruire una solida base per i rapporti bilaterali" e a "creare un'atmosfera favorevole allo sviluppo di entrambi i paesi". Xi poi ha elogiato Trump: "Apprezzo il tuo grande contributo al recente cessate il fuoco a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

xi sviluppo cina magaTrump-Xi, le notizie sul vertice in diretta. Il tycoon: «Può darsi che firmeremo un accordo». Il presidente cinese: «Non vedo l'ora di scambiarci opinioni» - Stretta di mano fra Donald Trump e Xi Jinping e foto di rito prima del loro incontro in Corea del Sud. Da corriere.it

xi sviluppo cina magaSPY CINA/ Purghe & pianificazione: Xi cerca “l’alleato” Trump per governare (insieme) il mondo - Xi vedrà Trump a breve: USA e Cina hanno bisogno di legittimarsi a vicenda ... Scrive ilsussidiario.net

Trump a Xi: dazi più bassi alla Cina in cambio di un giro di vite sul fentanyl - Un possibile accordo tra Usa e Cina potrebbe ridurre le tariffe sui prodotti cinesi dal 55% al 45%, in cambio di controlli più severi sull’oppioide sintetico che devasta l’America. Come scrive milanofinanza.it

