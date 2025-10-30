Xi Jinping-Trump cosa si sono detti i leader di Usa e Cina

Donald Trump e Xi Jinping si sono ritrovati per la prima volta dal 2019 in un faccia a faccia durato un’ora e 40 minuti. L’appuntamento, tenutosi in una base militare nei pressi di Busan, in Corea del Sud, si è concluso con sorrisi e strette di mano, ma senza una dichiarazione congiunta. A bordo dell’Air Force One, Trump ha definito «fantastico» il colloquio, annunciando che «gli acquisti di soia da parte dei cinesi inizieranno immediatamente» e che «Xi si impegnerà per fermare il traffico di fentanyl ». Il presidente ha inoltre reso noto che i dazi verranno ridotti dal 20 per cento al 10 per cento e che «il tema delle terre rare è stato risolto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Xi Jinping-Trump, cosa si sono detti i leader di Usa e Cina

