Xbox crollo dei ricavi dall' hardware | -30% dal 2024

Il business Xbox perde terreno: -30% di ricavi hardware e calo dei contenuti interni, mentre Microsoft compensa con la crescita dell’AI e ricavi complessivi in aumento del 17%. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Xbox, crollo dei ricavi dall'hardware: -30% dal 2024

Argomenti simili trattati di recente

Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, ha affermato che la nuova console Xbox “connetterà tutti i dispositivi insieme”. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Calano i ricavi di Xbox: stabili contenuti e servizi, cresce il Game Pass, ma l'hardware cola a picco - I dati del primo trimestre fiscale 2026 di Microsoft vedono i ricavi di Xbox in leggero calo: contenuti e servizi sono rimasti stabili, ma i pessimi risultati hardware continua a frenare la divisione. Come scrive msn.com

Xbox in caduta libera: vendite in calo del 29%, ma Microsoft sorride lo stesso - Microsoft apre l'anno fiscale 2026 con ricavi in crescita del 18% e utili oltre le attese, trainata da Azure e dai servizi AI. Riporta hwupgrade.it

Xbox: crescono i ricavi da contenuti e servizi con il Game Pass, ma l’hardware crolla - Nel frattempo, Microsoft prosegue la sua espansione nel cloud e nell’intelligenza artificiale, definita dal CFO Amy Hood come “la vera forza trainante dell’anno fiscale”. Riporta msn.com