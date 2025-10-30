Xbox crollo dei ricavi dall' hardware | -30% dal 2024

Dday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il business Xbox perde terreno: -30% di ricavi hardware e calo dei contenuti interni, mentre Microsoft compensa con la crescita dell’AI e ricavi complessivi in aumento del 17%. 🔗 Leggi su Dday.it

xbox crollo dei ricavi dall hardware 30 dal 2024

© Dday.it - Xbox, crollo dei ricavi dall'hardware: -30% dal 2024

Argomenti simili trattati di recente

xbox crollo ricavi dallCalano i ricavi di Xbox: stabili contenuti e servizi, cresce il Game Pass, ma l'hardware cola a picco - I dati del primo trimestre fiscale 2026 di Microsoft vedono i ricavi di Xbox in leggero calo: contenuti e servizi sono rimasti stabili, ma i pessimi risultati hardware continua a frenare la divisione. Come scrive msn.com

xbox crollo ricavi dallXbox in caduta libera: vendite in calo del 29%, ma Microsoft sorride lo stesso - Microsoft apre l'anno fiscale 2026 con ricavi in crescita del 18% e utili oltre le attese, trainata da Azure e dai servizi AI. Riporta hwupgrade.it

xbox crollo ricavi dallXbox: crescono i ricavi da contenuti e servizi con il Game Pass, ma l’hardware crolla - Nel frattempo, Microsoft prosegue la sua espansione nel cloud e nell’intelligenza artificiale, definita dal CFO Amy Hood come “la vera forza trainante dell’anno fiscale”. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Xbox Crollo Ricavi Dall