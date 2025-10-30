Xbox | crescono i ricavi da contenuti e servizi con il Game Pass ma l’hardware crolla

Microsoft ha pubblicato i risultati del primo trimestre dell’ anno fiscale 2026 (luglio–settembre 2025), e i numeri raccontano una realtà a due velocità: la compagnia cresce nel complesso, ma la divisione Xbox resta in difficoltà. A livello globale, Microsoft ha registrato ricavi per 77,7 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua, con utili netti di 27,7 miliardi (+12%). Merito soprattutto della spinta del Microsoft Cloud, cresciuto del 26%, e dei forti investimenti in intelligenza artificiale e Copilot, come sottolineato dal CEO Satya Nadella. Tuttavia, il nuovo report di Microsoft mostra che la situazione del comparto gaming è molto meno brillante. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox: crescono i ricavi da contenuti e servizi con il Game Pass, ma l’hardware crolla

