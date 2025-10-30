Xavi dice ancora no! L’ex allenatore del Barcellona respinge l’offerta di un top club e continua ad aspettare un altro progetto

Xavi Hernández respinge l'offerta: l'ex tecnico del Barcellona continua a dire no in attesa di un progetto che incarni la sua filosofia Xavi Hernández non ha alcuna fretta di tornare in panchina. Dopo l'addio al Barcellona nell'estate 2024, la leggenda spagnola ha scelto di prendersi del tempo, respingendo diverse offerte – l'ultima in ordine cronologico .

