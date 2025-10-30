X Factor stasera 30 ottobre secondo ‘Live Show’ | Emma superospite
(Adnkronos) – Stasera, giovedì 30 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su Now arriva il secondo Live Show di 'X Factor 2025'. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell''X Factor Arena'. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Stasera in tv al via i Live Show di X Factor 2025: i 12 concorrenti e i loro 4 giudici ora si sfidano per davvero. Tutto quello che c'è da sapere Vai su Facebook
Non vogliamo mettervi troppa adrenalina, giudici, ma stasera ci sono le Last Call: dovrete decidere chi porterete ai Live di #XF2025 Avete solo tre sedie a testa ed è arrivato il momento degli switch! In bocca al lupo! Ci vediamo alle 21:15 su @SkyItalia e @NO - X Vai su X
X Factor 2025, secondo Live: davvero esce Amanda? Previsioni, ospiti e anticipazioni di stasera - Cosa vedremo nel secondo Live di X Factor 2025, stasera su Sky e NOW? msn.com scrive
X Factor 2025, il 30 ottobre secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici - Si riaccendono i riflettori su X Factor 2025, che dopo il debutto della scorsa settimana torna in diretta giovedì 30 ottobre su Sky e in streaming su NOW con ... Riporta msn.com
X Factor, stasera 30 ottobre secondo 'Live Show': Emma superospite - Si accende la gara tra le squadre di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi Stasera, giovedì 30 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su Now arriva il secondo Live Show di ' ... Riporta adnkronos.com