X Factor anticipazioni del secondo Live | Emma ospite della serata
X Factor 2025 prosegue il percorso di gara aprendo le porte del secondo Live. Una serata che, dopo il debutto della scorsa settimana, riporta i concorrenti sul palco con un solo obiettivo: conquistare pubblico e coach per mantenere il loro posto in uno dei talent show più amati. Anche in questa puntata non mancano le sfide: nuove assegnazioni, un ballottaggio e, ovviamente, una super ospite: Emma. “X Factor 2025”, le anticipazioni del secondo Live. Stasera, giovedì 30 ottobre, l’X Factor Arena si accende per il secondo Live di X Factor 2025. Un nuovo appuntamento che vede ancora una volta i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi portare sul palco i propri concorrenti per una sfida fino all’ultima nota. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Si entra nel vivo dell'edizione 2025 di X Factor con l'inizio dei Live Show, condotti da Giorgia. L'appuntamento è dal 23 ottobre, su Sky Uno e NOW. Intanto leggi su silhouettedonna.it tutte le anticipazioni. #silhouettedonna #xfactor #xfactor2025 #live #giorgia # - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025, le anticipazioni della prima puntata dei Live Show - X Vai su X
X Factor, le anticipazioni sul secondo Live Show: Emma super ospite. Tutte le scelte dei giudici - Dopo un primo Live Show, giovedì 30 ottobre 2025 – in diretta su Sky e in streaming su Now – torna X Factor. Lo riporta leggo.it
X Factor 2025, secondo Live: davvero esce Amanda? Previsioni, ospiti e anticipazioni di stasera - Cosa vedremo nel secondo Live di X Factor 2025, stasera su Sky e NOW? Lo riporta msn.com
Anticipazioni Live show di “X Factor 2025” del 23 ottobre: ospite, concorrenti e dove vedere - Questa sera prendono il via i Live Show di “X Factor 2025”: scopriamo le anticipazioni con l’ospite speciale che darà il via al ... Si legge su alfemminile.com