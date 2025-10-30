X Factor anticipazioni del secondo Live | Emma ospite della serata

X Factor 2025 prosegue il percorso di gara aprendo le porte del secondo Live. Una serata che, dopo il debutto della scorsa settimana, riporta i concorrenti sul palco con un solo obiettivo: conquistare pubblico e coach per mantenere il loro posto in uno dei talent show più amati. Anche in questa puntata non mancano le sfide: nuove assegnazioni, un ballottaggio e, ovviamente, una super ospite: Emma. “X Factor 2025”, le anticipazioni del secondo Live. Stasera, giovedì 30 ottobre, l’X Factor Arena si accende per il secondo Live di X Factor 2025. Un nuovo appuntamento che vede ancora una volta i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi portare sul palco i propri concorrenti per una sfida fino all’ultima nota. 🔗 Leggi su Dilei.it

