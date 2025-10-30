X Factor 2025 | torna il Live con Emma e i giudici pronti alla sfida

In onda questa sera. Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre torna in diretta su Sky e in streaming su NOW il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la sfida tra i quattro giudici — Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi — accompagnati dalle rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’ X Factor Arena. A condurre lo show sarà ancora una volta Giorgia, che guiderà la serata tra le esibizioni dei concorrenti e i confronti tra i giudici. Il meccanismo e le assegnazioni. Formula classica anche per questa seconda puntata del talent Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti si esibiranno in due manche, e i meno votati si sfideranno nel tradizionale scontro finale, con l’ultima parola affidata ai giudici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

