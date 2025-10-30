X Factor 2025 | torna il Live con Emma e i giudici pronti alla sfida
In onda questa sera. Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre torna in diretta su Sky e in streaming su NOW il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la sfida tra i quattro giudici — Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi — accompagnati dalle rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’ X Factor Arena. A condurre lo show sarà ancora una volta Giorgia, che guiderà la serata tra le esibizioni dei concorrenti e i confronti tra i giudici. Il meccanismo e le assegnazioni. Formula classica anche per questa seconda puntata del talent Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti si esibiranno in due manche, e i meno votati si sfideranno nel tradizionale scontro finale, con l’ultima parola affidata ai giudici. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa sera alle 20:30 torna 100 Eventi con Sabrina Morea. Protagonista della puntata sarà Sarafine, cantautrice e produttrice calabrese, vincitrice di X Factor 2023. Non perdere l’intervista, solo su Studio 100! ph: Elisa Hassert #Studio100 #100Eventi #S - facebook.com Vai su Facebook
Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni #AnteFactor #XFactor2025 #XF2025 #Mariasolepollio - X Vai su X
X Factor 2025, il 30 ottobre secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici - Si riaccendono i riflettori su X Factor 2025, che dopo il debutto della scorsa settimana torna in diretta giovedì 30 ottobre su Sky e in streaming su NOW con ... Si legge su msn.com
X Factor 2025, le anticipazioni del secondo Live: Emma canterà il nuovo singolo. Le assegnazioni dei giudici - Dopo un debutto esplosivo, la gara di X Factor entra nel vivo con il secondo Live Show, in onda giovedì 30 ottobre in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW. msn.com scrive
X Factor 2025 – I Live, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti - Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. Segnala today.it