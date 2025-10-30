X Factor 2025 stasera su Sky il secondo Live Show | due manche di cover e un' eliminazione Emma super ospite

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, l'appuntamento è con il secondo Live Show di X Factor 2025. La puntata sarà scandita da due manche di cover, i due meno votati andranno al ballottaggio e uno verrà eliminato. Il super ospite sarà Emma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, stasera su Sky il secondo Live Show: due manche di cover e un'eliminazione, Emma super ospite

Leggi anche questi approfondimenti

Il giovedì è sssolo X Factor: tutto pronto per stasera? Vi aspettiamo con #XF2025 alle 21.15 su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook

Non vogliamo mettervi troppa adrenalina, giudici, ma stasera ci sono le Last Call: dovrete decidere chi porterete ai Live di #XF2025 Avete solo tre sedie a testa ed è arrivato il momento degli switch! In bocca al lupo! Ci vediamo alle 21:15 su @SkyItalia e @NO - X Vai su X

X Factor 2025, stasera su Sky il secondo Live Show: due manche di cover e un'eliminazione, Emma super ospite - 15 su Sky Uno e in streaming su NOW, l'appuntamento è con il secondo Live Show di X Factor 2025. comingsoon.it scrive

X Factor 2025 stasera in tv: le canzoni, Emma super ospite, Achille Lauro riparte da 2 e le altre anticipazioni - Giovedì 30 ottobre su Sky Uno e Now va in onda la seconda puntata di Live Show: il meccanismo resta invariato, mentre le assegnazioni dei giudici preannunciano una sfida più serrata ... Come scrive msn.com

X Factor 2025 – I Live, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti - Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. today.it scrive