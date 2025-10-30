X Factor 2025 secondo Live Show | sfide in due manche ospite Emma con Brutta Storia
Stasera, giovedì 30 ottobre, tornano i Live di X Factor 2025 in diretta su Sky e in streaming su NOW: alla guida Giorgia, al tavolo i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Format classico: due manche con televoto, poi scontro finale fra i meno votati e verdetto dei giudici. Le assegnazioni dei giudici. Team Achille Lauro. Layana – “Amandoti” (CCCP – Fedeli Alla Linea). eroCaddeo – “Sere Nere” (Tiziano Ferro) (Lauro ha perso i Coppers Jitters nel primo Live). Team Francesco Gabbani. tellynonpiangere – “Abissale” (Tananai). PierC – “Locked Out of Heaven” (Bruno Mars). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
