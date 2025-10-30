X Factor 2025 le pagelle del secondo live | la tensione tra Achille Lauro e Giorgia e le scuse di Francesco Gabbani a Layana

Ecco cosa è successo nella seconda puntata in diretta del talent show di Sky e cosa ci ha convinto (e cosa no). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - X Factor 2025, le pagelle del secondo live: la tensione tra Achille Lauro e Giorgia e le scuse di Francesco Gabbani a Layana

Contenuti che potrebbero interessarti

X Factor, le pagelle: Delia non c'è gara (10 e lode), Layana non valorizzata (4), Amanda poca identità (5). - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, pagelle del primo Live: Delia e PierC alieni (9), il pubblico si vendica dei Copper Jitters - X Vai su X

X Factor 2025 , le pagelle del secondo live: il senso materno di Giorgia e le scuse di Francesco Gabbani a Layana - Ecco cosa è successo nella seconda puntata in diretta del talent show di Sky e cosa ci ha convinto (e cosa no) ... Riporta vanityfair.it

X Factor 2025, le pagelle del primo live: Delia Buglisi brilla, il rimpianto di Lauro coi Coopper Jitters eliminati - È andata in onda la prima puntata dei live di X Factor 2025: sono stati eliminati i Coopper Jitters nella squadra di Achille Lauro, impressiona PierC ... Secondo fanpage.it

X Factor 2025, le pagelle del primo Live: pure Giorgia sbaglia per tenersi sveglia - L’XF Karma è quello che ti porta addirittura ad applaudire Gabbani durante l’edizione più prevedibile della storia del talent. Come scrive rollingstone.it