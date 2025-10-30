X Factor 2025 | il secondo Live Show su Sky e NOW con Emma ospite e nuove sfide per i giudici
Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scand. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Approfondisci con queste news
X Factor 2025, il 30 ottobre secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici Riparte la sfida tra i concorrenti nella seconda puntata live su Sky, Emma torna come ospite Vai su Facebook
Scopriamo insieme che cosa canteranno i concorrenti di X Factor per il secondo Live #XF2025 - X Vai su X
X Factor 2025, le assegnazioni dei giudici per il secondo Live - Seconda puntata e nuove assegnazioni per gli 11 concorrenti di X Factor dopo l’eliminazione dei Copper Jitters della squadra di Achille Lauro (qui le pagelle). Riporta rollingstone.it
X Factor 2025, il 30 ottobre secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici - Si riaccendono i riflettori su X Factor 2025, che dopo il debutto della scorsa settimana torna in diretta giovedì 30 ottobre su Sky e in streaming su NOW con ... Lo riporta msn.com
X Factor 2025: tutte le assegnazioni della seconda puntata dei Live - Scopriamo insieme le assegnazioni del secondo live show di X Factor 2025 in onda giovedì 30 ottobre su Sky Uno e Now ... Come scrive cosmopolitan.com