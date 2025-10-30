WWE | Nikki Bella spiega le motivazioni del suo ritorno

Nikki Bella è tornata sotto i riflettori di RAW affrontando Roxanne Perez e lasciando il segno non solo con il risultato, ma soprattutto con le sue parole che hanno emozionato i fan. Dopo anni da protagonista e una carriera premiata anche dalla Hall of Fame, Nikki racconta la nuova ragione che la porta a salire ancora una volta sul ring, più determinata che mai. Le sue dichiarazioni. “Sono tornata non solo per lottare, ma per dimostrare prima di tutto a me stessa chi sono oggi. In passato combattevo per la compagnia, per la divisione femminile, per le Bella Twins. Oggi la mia motivazione è personale: voglio sorprendermi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

