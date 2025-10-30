WWE | Giulia celebra l’ottavo anniversario dal debutto e racconta di come il wrestling le ha cambiato la vita

La WWE Women’s United States Champion, Giulia, ha parlato apertamente del suo percorso come pro wrestler, condividendo quanto questo mondo l’abbia aiutata a ritrovare se stessa. Su Twitter, Giulia ha ricordato che di recente ha celebrato l’ottavo anniversario del suo debutto, scrivendo: “Sono passati 8 anni da quando sono salita per la prima volta su un ring. Il wrestling mi ha salvata quando la mia vita non andava da nessuna parte. Il mio viaggio continua. c’è ancora tanto da fare, e continuerò a salire sempre più in alto Amo il wrestling con tutto il mio cuore. Ogni passo, ogni sfida, ogni applauso e perfino ogni fischio — sono grata per tutto ” 8 years since I first stepped into the ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

