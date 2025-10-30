WWE | David Otunga svela perché un giudice potrebbe cancellare la clausola non-concorrenza di Andrade

Zonawrestling.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso  Andrade  e la sua controversa clausola di non-concorrenza con la  WWE  accende il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Questa volta a fare chiarezza ci pensa  David Otunga, ex wrestler della federazione e avvocato, che attraverso il suo canale YouTube ha svelato i veri punti deboli del contratto WWE e le opportunità che Andrade potrebbe avere in tribunale. Il contratto WWE sotto la lente. David Otunga  ha preso come riferimento il suo contratto WWE del 2017, confermando l’esistenza della cosiddetta  non-compete clause  della durata di un anno già all’epoca. La sua analisi è chiara: “Tuttavia, è abbastanza vaga, e questo è il problema di molte clausole in questo contratto: c’è tantissimo da lasciare all’interpretazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe david otunga svela perch233 un giudice potrebbe cancellare la clausola non concorrenza di andrade

© Zonawrestling.net - WWE: David Otunga svela perché un giudice potrebbe cancellare la clausola non-concorrenza di Andrade

Cerca Video su questo argomento: Wwe David Otunga Svela