WWE | David Otunga svela perché un giudice potrebbe cancellare la clausola non-concorrenza di Andrade

Il caso Andrade e la sua controversa clausola di non-concorrenza con la WWE accende il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Questa volta a fare chiarezza ci pensa David Otunga, ex wrestler della federazione e avvocato, che attraverso il suo canale YouTube ha svelato i veri punti deboli del contratto WWE e le opportunità che Andrade potrebbe avere in tribunale. Il contratto WWE sotto la lente. David Otunga ha preso come riferimento il suo contratto WWE del 2017, confermando l’esistenza della cosiddetta non-compete clause della durata di un anno già all’epoca. La sua analisi è chiara: “Tuttavia, è abbastanza vaga, e questo è il problema di molte clausole in questo contratto: c’è tantissimo da lasciare all’interpretazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

