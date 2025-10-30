WWE | Chad Gable prepara il suo ritorno dopo l’infortunio
Chad Gable è uno dei talenti più tecnici della WWE, ma il suo percorso ha subito una brusca interruzione lo scorso giugno, quando un brutale attacco di Penta lo ha costretto a lasciare la scena di RAW. Dietro quella sequenza drammatica si nascondeva una realtà ben più seria: un intervento chirurgico alla spalla che ha stravolto i piani per la sua estate e per il futuro del personaggio. L’infortunio e la pausa. L’attacco subito da Chad Gable nel segmento di RAW del 23 giugno, con la manovra dell’armbreaker di Penta, è servito per giustificare la sua assenza dovuta a una reale lesione. L’operazione alla spalla, subita il primo luglio, richiede tempi di recupero lunghi: almeno sei mesi, con la possibilità di un ritorno tra dicembre 2025 e l’inizio del 2026, a seconda dei progressi riabilitativi e delle decisioni creative di WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
