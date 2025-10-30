Completato il quadro delle tenniste qualificate ai quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang. Sul cemento cinese le emozioni non sono mancate e in tre delle quattro sfide andate in scena il terzo set è stato necessario. È quanto accaduto nel confronto tra l’americana Alycia Parks (n.65 del mondo) contro la slovena Kaja Juvan (n.102 WTA). La partita ha avuto un andamento molto particolare in cui le frazioni sono state dominate da una delle due contendenti. Sullo score di 1-6 6-1 6-1 Parks si è imposta e nei quarti giocherà contro la russa Anna Blinkova. La russa ha prevalso nel confronto con l’ungherese Anna Bondar (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Jiujiang 2025, Alycia Parks e Anna Blinkova accedono ai quarti di finale