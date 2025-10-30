WTA Jiujiang 2025 Alycia Parks e Anna Blinkova accedono ai quarti di finale
Completato il quadro delle tenniste qualificate ai quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang. Sul cemento cinese le emozioni non sono mancate e in tre delle quattro sfide andate in scena il terzo set è stato necessario. È quanto accaduto nel confronto tra l’americana Alycia Parks (n.65 del mondo) contro la slovena Kaja Juvan (n.102 WTA). La partita ha avuto un andamento molto particolare in cui le frazioni sono state dominate da una delle due contendenti. Sullo score di 1-6 6-1 6-1 Parks si è imposta e nei quarti giocherà contro la russa Anna Blinkova. La russa ha prevalso nel confronto con l’ungherese Anna Bondar (n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
WTA Jiujiang 2025, avanzano Parks e Golubic. Fuori Ann Li - Seconda giornata di gare per il torneo WTA di Jiujiang: gli otto incontri in programma completano l'allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Scrive oasport.it
WTA Jiujiang: Cocciaretto è agli ottavi per ritiro di Osorio. Avanzano anche Golubic e Parks - WTA | La 24enne di Fermo ha approfittato del ritiro della colombiana per un problema fisico. Riporta ubitennis.com
WTA Jiujiang Day 2 Predictions Including Alycia Parks vs Zhu Lin - The remaining WTA Jiujiang round of 32 matches will be completed on day two and, always, we here at LWOT predict every match on the slate including Ann Li vs Bai Zhuoxuan. Lo riporta msn.com