WTA Hong Kong 2025 | Bencic avanti Mboko batte Eala nel torneo delle storie
Si completa il quadro degli ottavi di finale a Hong Kong, dove tre dei quattro match odierni non hanno propriamente vissuto il sapore della lotta. Semmai, c’è la possibilità di raccontare alcuni tipi di storie che passano attraverso gli incontri odierni. E riguardano sia le big che le meno note. In tema di big, chiaramente, non si può prescindere da Belinda Bencic. La svizzera non ha problemi con la cinese Yafan Wang, con cui non aveva mai giocato anche perché le traiettorie agonistiche delle due sono state profondamente diverse. Per l’elvetica, sul cui ritorno ai vertici si è anche espresso Andy Roddick nel suo celebre podcast Served, netto 6-2 6-2 e quarto in arrivo con la spagnola Cristina Bucsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
