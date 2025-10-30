WTA Finals 2025 | Paolini tra le protagoniste il gran finale del tennis su Sky e NOW
Dal 1° all’8 novembre il Masters femminile chiude la stagione sul cemento di Riyadh. L’azzurra qualificata sia in singolare che in doppio con Errani. Il gran finale della stagione di tennis è pronto a scattare. Da sabato 1° a sabato 8 novembre le migliori otto giocatrici del 2025 saranno protagoniste delle WTA Finals di Riyadh, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con copertura completa di singolare e doppio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
