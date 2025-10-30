WTA Finals 2025 | Jasmine Paolini ci riprova da sola e con Sara Errani

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio fronte anche quest’anno in tema di WTA Finals per Jasmine Paolini. La toscana arriva a Riad sulla spinta di un anno che l’ha vista molto attiva a livello di WTA 1000, un po’ meno per quel che riguarda gli Slam, ma con il margine appena sufficiente per riuscire a rientrare tra le migliori otto del mondo e, dunque, tra le protagoniste dell’evento di fine anno. E le Finals 2025, va detto, sono particolarmente incerte. Vero è che c’è una favorita d’obbligo, ed è la numero 1 mondiale Aryna Sabalenka, ma è altrettanto vero che dietro, complice anche il fatto che per quasi tutta la stagione Iga Swiatek è andata molto a corrente alternata, c’è una generale soglia di incertezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

wta finals 2025 jasmine paolini ci riprova da sola e con sara errani

© Oasport.it - WTA Finals 2025: Jasmine Paolini ci riprova da sola e con Sara Errani

Altre letture consigliate

wta finals 2025 jasmineWTA Finals 2025: Jasmine Paolini ci riprova da sola e con Sara Errani - Doppio fronte anche quest’anno in tema di WTA Finals per Jasmine Paolini ... Da oasport.it

wta finals 2025 jasmineErrani/Paolini possono diventare n.1 al mondo alle WTA Finals? Gli scenari e la differenza sostanziale con la Race - Sara Errani e Jasmine Paolini si sono nuovamente qualificate, a distanza di un anno, al torneo di doppio delle Finals: le azzurre hanno chiuso il WTA Tour ... oasport.it scrive

wta finals 2025 jasmineWta Finals Riyadh 2025, Errani/Paolini in campo sabato, domenica Jasmine contro Sabalenka: gli orari - Il programma con l'ordine di gioco delle prime due giornate delle WTA Finals 2025, quelle di sabato 1 e domenica 2 novembre. Segnala spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Wta Finals 2025 Jasmine