WTA Finals 2025 | Jasmine Paolini ci riprova da sola e con Sara Errani

Doppio fronte anche quest’anno in tema di WTA Finals per Jasmine Paolini. La toscana arriva a Riad sulla spinta di un anno che l’ha vista molto attiva a livello di WTA 1000, un po’ meno per quel che riguarda gli Slam, ma con il margine appena sufficiente per riuscire a rientrare tra le migliori otto del mondo e, dunque, tra le protagoniste dell’evento di fine anno. E le Finals 2025, va detto, sono particolarmente incerte. Vero è che c’è una favorita d’obbligo, ed è la numero 1 mondiale Aryna Sabalenka, ma è altrettanto vero che dietro, complice anche il fatto che per quasi tutta la stagione Iga Swiatek è andata molto a corrente alternata, c’è una generale soglia di incertezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025: Jasmine Paolini ci riprova da sola e con Sara Errani

Altre letture consigliate

Sorteggio poco benevolo per Jasmine Paolini che alle WTA Finals di Riad si ritroverà davanti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Un esordio col botto per Jasmine che si è guadagnata le Finals con le unghie e con i denti. Ci auguriamo che Jasmine g - facebook.com Vai su Facebook

Jasmine #Paolini è qualificata alle #Finals di #tennis femminile, nel singolare, in programma a #Riad dal 1/o all'8 novembre: lo annuncia con un post la #Wta. L'azzurra è alla sua seconda partecipazione consecutiva alle #Finals, alle quali oltre al singolare - X Vai su X

WTA Finals 2025: Jasmine Paolini ci riprova da sola e con Sara Errani - Doppio fronte anche quest’anno in tema di WTA Finals per Jasmine Paolini ... Da oasport.it

Errani/Paolini possono diventare n.1 al mondo alle WTA Finals? Gli scenari e la differenza sostanziale con la Race - Sara Errani e Jasmine Paolini si sono nuovamente qualificate, a distanza di un anno, al torneo di doppio delle Finals: le azzurre hanno chiuso il WTA Tour ... oasport.it scrive

Wta Finals Riyadh 2025, Errani/Paolini in campo sabato, domenica Jasmine contro Sabalenka: gli orari - Il programma con l'ordine di gioco delle prime due giornate delle WTA Finals 2025, quelle di sabato 1 e domenica 2 novembre. Segnala spaziotennis.com