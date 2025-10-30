WTA Finals 2025 in diretta su Sky Sport in streaming su NOW e in chiaro su SuperTennis
Le migliori tenniste si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals 2025, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennis e che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre (per il pubblico in chiaro, le . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Approfondisci con queste news
DIRETTA LIVE - Match point per Bolelli e Vavassori: se battono gli ostici Gonzalez/Pel si qualificano per le ATP Finals! - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggio gironi Wta Finals Riyadh 2025 con Jasmine Paolini oggi in tv: data, orario e diretta - Data e orario della cerimonia del sorteggio dei gironi delle Wta Finals 2025, che si terranno a Riyadh – in Arabia Saudita. Da spaziotennis.com
WTA Finals 2025: programma, orari, tutte le qualificate e dove vedere le partite in diretta · Tennis - Dal 1° all'8 novembre si disputa il torneo di fine stagione del tennis femminile: scopri di seguito il programma delle WTA Finals 2025 e come seguirle. olympics.com scrive
Dove vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming - Jasmine Paolini esordirà in singolare alle WTA Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita, nella seconda giornata, quella di domenica 2 novembre: nel primo ... Da oasport.it