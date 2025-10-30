Le migliori tenniste si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals 2025, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennis e che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre (per il pubblico in chiaro, le . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - WTA Finals 2025 in diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e in chiaro su SuperTennis