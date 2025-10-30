Il torneo WTA 250 di Chennai, in India, recupera i due giorni persi a causa della pioggia ad inizio settimana e riesce a far allineare i tabelloni ai quarti di finale sia in singolare che in doppio. Nel main draw di singolare, ormai orfano di tenniste italiane, si disputano tutti gli ottavi di finale nella stessa giornata. L’impresa di giornata la firma la thailandese Lanlana Tararudee, che batte in rimonta la numero 1 del seeding, la turca Zeynep Sönmez, sconfitta per 2-6 6-3 6-3, e domani nei quarti affronterà la russa Polina Iatcenko, che elimina la polacca Katarzyna Kawa per 6-2 6-3. La testa di serie numero 4, l’indonesiana Janice Tjen, rimonta e supera la ceca Linda Fruhvirtová, sconfitta con lo score di 2-6 6-3 6-2, e nel prossimo turno dovrà vedersela con la wild card slovacca Mia Pohánková, che elimina la numero 9 del seeding, la francese Diane Parry, per 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Chennai 2025, risultati 30 ottobre: Donna Vekic ai quarti, fuori Zeynep Sönmez