WRC – Subaru riaccende il sogno rally
Due concept presentati al Salone di Tokyo riportano alla mente l’epopea della casa giapponese nel Mondiale Subaru ha fatto nuovamente battere il cuore degli appassionati di rally, svelando al Salone dell’Auto di Tokyo, in corso di svolgimento, due concept che sembrano fatti apposta per risvegliare sogni e nostalgie: la Performance-E STI e la Performance-B STI.Un . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Contenuti che potrebbero interessarti
C’è chi l’ha amata per il suo sound inconfondibile, chi per il blu WRX e l’ala posteriore grande quanto un tavolo. Ora, dopo anni di silenzio, Subaru riaccende i motori del sogno: le STI stanno tornando - facebook.com Vai su Facebook