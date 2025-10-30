World Vegan Day | cosa sono i cosmetici vegani e quali caratteristiche devono avere
Le direttive europee prevedono che i cosmetici non siano testati su animali, ma la sfida più grande, per le aziende beauty che aspirano ad avere la certificazione vegana, è non contenere elementi di derivazione animale. Molte ci stanno riuscendo, grazie all'impegno e alla ricerca. Tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
