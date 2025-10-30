World Athletics truffata da tre dipendenti | sottratti 1,5 milioni di euro
A denunciare l'accaduto è la stessa Federazione internazionale dell'atletica leggera. Il presidente Coe: "Useremo tutta la forza della legge per recuperare i fondi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gazzetta Active. . Il futuro del running è già cominciato. Al lancio di RUN X™?, Technogym e World Athletics hanno presentato il primo mondiale di corsa su tapis roulant, un evento che segna una svolta nel mondo running. Massimo Ambrosini, Yema - facebook.com Vai su Facebook
World Athletics truffata da tre dipendenti: sottratti 1,5 milioni di euro - Il presidente Coe: "Useremo tutta la forza della legge per recuperare i fondi" ... msn.com scrive