World Athletics truffata da tre dipendenti | sottratti 1,5 milioni di euro

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A denunciare l'accaduto è la stessa Federazione internazionale dell'atletica leggera. Il presidente Coe: "Useremo tutta la forza della legge per recuperare i fondi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

