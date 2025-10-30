Wind Tre porta Borghi Connessi in Sicilia | firmato il protocollo con il Comune di Regalbuto
Alberto Pietromarchi REGALBUTO – Wind Tre e il Comune di Regalbuto, primo in Sicilia, hanno siglato il protocollo d’intesa per l’avvio del progetto “Borghi Connessi”, l’iniziativa che punta ad accompagnare le amministrazioni dei piccoli Comuni a costruire percorsi di sviluppo locale aiutati dalle tecnologie digitali. La municipalità siciliana entra a far parte dei 115 comuni che aderiscono all’iniziativa. Wind Tre dà ufficialmente il via al programma in Sicilia, rafforzando il proprio impegno per la riduzione del divario digitale e la valorizzazione dei territori. Nell’ambito delle attività previste dal protocollo, saranno realizzati i programmi NeoConnessi e NeoConnessi Silver, iniziative educative promosse da Wind Tre per accompagnare giovani, famiglie e anziani in un percorso di consapevolezza digitale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
