Willy il principe di Bel-Air | addio a Floyd Roger Myers Jr versione baby del personaggio di Will Smith
L'ex baby star della sit-com cult anni '90 è scomparsa improvvisamente nella sua abitazione nel Maryland, come ha annunciato la madre. La famiglia di Floyd Roger Myers Jr. ha annunciato la prematura scomparsa dell'ex attore, a soli 42 anni. In una pagina di GoFundMe, i familiari hanno descritto la morte di Myers Jr. come improvvisa. La scomparsa dell'attore ha scioccato non solo parenti e amici ma anche i fan che ricordavano l'attore nella fortunata sit-com anni '90 Willy, il principe di Bel-Air. Il ricordo della famiglia di Floyd Roger Myers Jr. La madre dell'attore, Renee Trice, ha raccontato a TMZ che il figlio è scomparso mercoledì mattina presto a causa di un attacco cardiaco mentre si trovava a casa nel Maryland, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
