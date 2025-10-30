wholesome games ha annunciato il nuovo wholesome snack 2025 con data ed orario

Wholesome Games, la piattaforma di curatela e publisher indipendente, è lieta di annunciare il ritorno di Wholesome Snack il 9 dicembre 2025 alle 12:00 PT 15:00 ET, trasmesso in diretta streaming da Wholesome Games e dai The Game Awards su Twitch e YouTube. L’edizione di quest’anno di Wholesome Snack è pronta a regalare nuove sorprese, anteprime mondiali e annunci esclusivi. Sintonizzatevi per scoprire le novità su oltre 20 videogiochi emozionanti che ispirano ottimismo, speranza e introspezione, provenienti da sviluppatori e publisher indipendenti di tutto il mondo. Wholesome Snack 2025 sarà presentato da Jenny Windom, con la partecipazione speciale di creatori di contenuti, sia nuovi che noti alla community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

