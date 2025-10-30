Wholesome Games ha annunciato il nuovo Wholesome Snack 2025 con data ed orario

Game-experience.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wholesome Games, la piattaforma di curatela e publisher indipendente, è lieta di annunciare il ritorno di Wholesome Snack il 9 dicembre 2025 alle 12:00 PT 15:00 ET, trasmesso in diretta streaming da Wholesome Games e dai The Game Awards su Twitch e YouTube. L’edizione di quest’anno di Wholesome Snack è pronta a regalare nuove sorprese, anteprime mondiali e annunci esclusivi. Sintonizzatevi per scoprire le novità su oltre 20 videogiochi emozionanti che ispirano ottimismo, speranza e introspezione, provenienti da sviluppatori e publisher indipendenti di tutto il mondo. Wholesome Snack 2025 sarà presentato da Jenny Windom, con la partecipazione speciale di creatori di contenuti, sia nuovi che noti alla community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

wholesome games ha annunciato il nuovo wholesome snack 2025 con data ed orario

© Game-experience.it - Wholesome Games ha annunciato il nuovo Wholesome Snack 2025 con data ed orario

Leggi anche questi approfondimenti

wholesome games ha annunciatoWholesome Snack torna a dicembre per una vetrina incentrata sull'indie - Questo dicembre, possiamo aspettarci che The Game Awards torni e serva come una combinazione di una piattaforma di riconoscimento dei premi, ma anche una vetrina di ciò che il settore ha in serbo per ... Riporta gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Wholesome Games Ha Annunciato