WhatsApp ti farà chattare con Telegram e Signal | ecco come attivare la nuova funzione

WhatsApp sta per ridefinire il concetto stesso di messaggistica istantanea. La versione beta 2.25.32.7 per Android, appena rilasciata attraverso il Google Play Beta Program, nasconde tra le sue righe di codice una delle novità più dirompenti degli ultimi anni: la possibilità di creare gruppi che includano utenti provenienti da altre piattaforme di messaggistica. Non stiamo parlando di un semplice aggiornamento estetico o di una funzione di contorno, ma di un cambio di paradigma che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui comunichiamo. Questa innovazione è il risultato diretto del Digital Markets Act europeo, la normativa che impone alle grandi aziende tecnologiche di rendere i loro servizi interoperabili con piattaforme di terze parti.

