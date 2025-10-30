WhatsApp introduce la protezione con passkey anche per i backup crittografati

WhatsApp ha deciso di estendere l'accesso con passkey anche ai backup crittografati end-to-end per tutti gli utenti L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

