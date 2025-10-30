Wembanyama è già il miglior giocatore in NBA?
«Grok is this real?». Bisogna davvero usare un software per capire se le immagini della prima partita stagionale dei San Antonio Spurs e di Victor Wembanyama siano davvero reali o frutto dell’intelligenza artificiale. La prima scelta assoluta del Draft 2023 è tornata in campo dopo quasi un anno di assenza dai parquet NBA come un alieno appena sbarcato in Texas, riuscendo a essere ancora più fantascientifico se possibile. Nel season opener vinto con facilità contro i Dallas Mavericks si è divertito contro una delle difese più attrezzate della lega come se fosse al parco con dei bambini e anche nella seconda uscita, questa volta in casa contro i New Orleans Pelicans, il lunghissimo giocatore francese ha dimostrato di essere pronto a diventare la nuova faccia della NBA. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
