Roma - Una rapida tregua si apre per sabato al Centro-Sud, ma domenica una pesante perturbazione atlantica porterà piogge forti e calo termico nelle regioni settentrionali. Il prossimo fine settimana del Ognissanti presenterà un dualismo meteo ben definito: dopo una fase moderatamente stabile al Centro e Sud, domenica si attende l’arrivo di una nuova significativa perturbazione sull’Italia settentrionale. Per sabato 1º novembre, la presenza dell’anticiclone porterà condizioni più serene soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con punte termiche fino a 20-22 °C. Al Nord invece permarrà una nuvolosità diffusa con possibilità di deboli piogge in Liguria e sul Friuli-Venezia Giulia, e qualche schiarita alternata a nebbie su Piemonte e Lombardia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Weekend di Ognissanti: sole oggi, tempesta domani al Nord Est!