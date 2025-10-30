Weekend di Ognissanti | domenica esplode il maltempo al Nord Italia!

Roma - Le condizioni meteo del ponte segnano una breve tregua sabato ma domenica una potente perturbazione atlantica investirà il Nord e parte del Centro, mentre al Sud reggerà meglio. Durante il prossimo ponte di Ognissanti, l’Italia si prepara a un alternarsi di momenti più tranquilli e rapide fasi di instabilità atmosferica. Venerdì 31 ottobre il cielo presenterà condizioni variabili: al Nord compariranno nuvolosità irregolari con pioviggini su Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, mentre sull’arco alpino e in diverse zone del Centro vi saranno schiarite. Le temperature registreranno un lieve aumento, con massime tra 15 °C e 20 °C al Nord. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

