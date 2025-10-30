Weekend di Ognissanti a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre

Spettacoli e visite guidate gratuite per la rassegna Uànema: festa degli altri vivi, Chocoland in Piazza Municipio con una speciale edizione dedicata ad Halloween, Enzo Gragnaniello, Cristina Donadio e il Solis string quartet al Teatro Trianon Viviani con Anime in tempesta. In viaggio con i poeti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Meteo: Weekend di Ognissanti, cambia tutto in sole 24 ore! Previsione definitiva per Sabato e Domenica - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di Ognissanti al Parco Archeologico di Ercolano - Il mese di novembre al Parco Archeologico di Ercolano parte con il raddoppio delle giornate gratuite, dopo domenica 2 novembre che rientra nell’iniziativa ... Scrive napolivillage.com

Turismo: Armato, per ponte Ognissanti a Napoli in 550mila - "Sono coinvolte tante chiese noi ci teniamo che esse siano aperte e siano, oltre che luoghi di culto, anche luoghi di eventi musicali che possano attirare i milioni di turisti che stanno arrivando a N ... Secondo ansa.it

Weekend di Ognissanti con i bambini: cosa fare in Italia tra eventi, parchi e natura - Idee per il weekend di Ognissanti con i bambini: parchi a tema Halloween, borghi, città d’arte, terme e attività per famiglie in tutta Italia ... Riporta nostrofiglio.it