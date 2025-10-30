Webuild inaugurato il primo lotto della direttrice ferroviaria ad Alta Capacità Palermo-Catania
(Adnkronos) – E' stato inaugurato il primo lotto della direttrice ferroviaria ad Alta Capacità Palermo-Catania: il viaggio inaugurale è partito dalla stazione FS Catania Aeroporto Fontanarossa per arrivare a Catenanuova, "segnando un passaggio storico per la mobilità siciliana e nazionale". “L’inaugurazione della tratta Bicocca–Catenanuova rappresenta un passaggio decisivo nel piano di investimenti infrastrutturali in Sicilia. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
