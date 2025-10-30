Walter Delogu ricorda il figlio Evan | Non farò demolire la tua moto ma non posso più vederla Ti raggiungerò presto

Walter Delogu scrive un messaggio in ricordo del figlio Evan, morto in un tragico incidente a Bellaria a soli 18 anni. Lo ricorda descrivendolo come un ragazzo attento e responsabile, poi aggiunge: "Tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme come sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà, e tua mamma. " Queste le parole di Walter Delogu, che ha condiviso il suo dolore sui

Si chiamava #EvanOscarDelogu, 18enne che ha perso la vita a Bellaria Igea Marina mentre era in sella ad una moto. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratello dell'artista, scrittrice e showgirl, #AndreaDelogu, ha perso il controllo del mezzo, andando a sba

Walter Delogu e lo strazio per la morte di Evan: "Ho dormito nel tuo letto. Perdonami, ora te lo metto a posto" - "Vi dico chi era": comincia così il post sui social con cui lo storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano ricorda il figlio morto in moto.

Il dolore di Walter Delogu: "Vi dico chi era mio figlio, venderò la moto perché non posso più vederla" - Le parole del papà di Evan, fratello della conduttrice, morto a soli 18 anni in un incidente stradale

Evan Delogu, il padre: « Amore mio, perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo sistemo» - Così Walter Delogu ricorda Evan, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, scomparso il 29 ottobre sera in un