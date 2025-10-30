Walter Delogu piange la scomparsa del figlio Evan | Ho capito che eri un angelo amore mio perché ci hai lasciato?

Un lungo post su Facebook dove emerge tutto il dolore di un padre per la morte del figlio di appena 18 anni. E' così che Walter Delogu, ex collaboratore di Vincenzo Muccioli e figura legata alla storia della comunità di San Patrignano, ha voluto ricordare il figlio Evan deceduto in seguito a un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà, e tua mamma. " Queste le parole di Walter Delogu, che ha condiviso il suo dolore sui Vai su Facebook

Si chiamava #EvanOscarDelogu, 18enne che ha perso la vita a Bellaria Igea Marina mentre era in sella ad una moto. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratello dell'artista, scrittrice e showgirl, #AndreaDelogu, ha perso il controllo del mezzo, andando a sba - X Vai su X

